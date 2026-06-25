Montréal choisie pour les JO de 1976

Les Jeux olympiques de Montréal auront 50 ans, le 17 juillet prochain.

Écoutez Pierre Gince, auteur du livre Les Jeux olympiques et nous: 50 ans, 50 regards, et François Godbout, proche du maire Jean Drapeau lors de l'obtention des JO de Montréal, avec Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.

François Godbout, grand joueur de tennis dans sa jeunesse, était avec Jean Drapeau, en 1970, lorsque la ville de Montréal a obtenu les Jeux face à des rivaux de taille.