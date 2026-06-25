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Montréal choisie pour les JO de 1976

«Battre Moscou et Los Angeles, ça a été un moment de fierté indescriptible»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 25 juin 2026 20:58

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Battre Moscou et Los Angeles, ça a été un moment de fierté indescriptible»
L'équipe canadienne dans le Stade olympique lors de la cérémonie d'ouverture de 1976. / Photo Presse canadienne

Les Jeux olympiques de Montréal auront 50 ans, le 17 juillet prochain.

Écoutez Pierre Gince, auteur du livre Les Jeux olympiques et nous: 50 ans, 50 regards, et François Godbout, proche du maire Jean Drapeau lors de l'obtention des JO de Montréal, avec Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.

François Godbout, grand joueur de tennis dans sa jeunesse, était avec Jean Drapeau, en 1970, lorsque la ville de Montréal a obtenu les Jeux face à des rivaux de taille.

«De voir Montréal battre Moscou et Los Angeles, les deux mégalopoles du monde, presque.., ça, ça a été un moment de fierté indescriptible»

François Godbout

Les sujets discutés

  • Comment les coûts du stade ont-ils pu exploser à ce point? L'inflation mondiale.
  • Les relations entre le premier ministre du Canada Pierre Elliot Trudeau et le maire de Montréal Jean Drapeau ont eu des incidences sur les délais et les échéanciers;
  • Pierre Gince: «Les maires de Toronto et Montréal n'avaient pas le même l'appétit que Jean Drapeau pour les JO;
  • Gince: «Il y a eu 75 records établis aux Jeux de 1976, mais on se souvient d’une seule Roumaine»;
  • François Godbout, sur la construction du stade: «Il y a eu une difficulté d’entente entre les Québécois et les Français qui étaient sur place, au plan technique»;
  • Godbout: «Les Jeux Olympiques de 1976 ont été la bougie d’allumage de la culture du sport au Québec»;
  • Godbout: «C’était une pure merveille de voir le monde entier dans le stade».

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