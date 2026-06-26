Pour sa première chronique au Midi, Pascale Caron-Vézina aborde l'intégration des nouveaux arrivants au Québec, qui va bien au-delà des simples démarches administratives.

Alors que les différentes communautés ethniques du Québec célèbrent et encouragent leurs pays qui participent à la Coupe du Monde, la chroniqueuse se penche sur l'impact du sport dans l'intégration des nouveaux arrivants.

À travers le portrait de Farid, arrivé du Congo il y a seize ans, elle met en lumière les défis de l'enracinement, qu'il s'agisse de s'adapter au rapport à la ponctualité, de décoder les codes de la drague québécoise ou de naviguer à travers certaines normes d'hygiène.

Écoutez la chroniqueuse Pascale Caron-Vézina aborder le sujet, vendredi, au micro de Valérie Beaudoin.