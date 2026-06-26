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Nouveaux arrivants

Le soccer, puissant vecteur d'intégration et de rassemblement

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14:39

Entendu dans

Le midi

le 26 juin 2026 14:49

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Pascale Caron-Vézina
Pascale Caron-Vézina
Le soccer, puissant vecteur d'intégration et de rassemblement
Pascale Caron-Vézina / Cogeco Média

Pour sa première chronique au Midi, Pascale Caron-Vézina aborde l'intégration des nouveaux arrivants au Québec, qui va bien au-delà des simples démarches administratives.

Alors que les différentes communautés ethniques du Québec célèbrent et encouragent leurs pays qui participent à la Coupe du Monde, la chroniqueuse se penche sur l'impact du sport dans l'intégration des nouveaux arrivants.

À travers le portrait de Farid, arrivé du Congo il y a seize ans, elle met en lumière les défis de l'enracinement, qu'il s'agisse de s'adapter au rapport à la ponctualité, de décoder les codes de la drague québécoise ou de naviguer à travers certaines normes d'hygiène. 

Écoutez la chroniqueuse Pascale Caron-Vézina aborder le sujet, vendredi, au micro de Valérie Beaudoin.

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