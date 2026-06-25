L'Ukraine intensifie sa campagne aérienne en frappant des installations pétrolières et gazières profondément sur le territoire russe, parfois à plus de 2000 ou 3000 kilomètres de la frontière.

Ces frappes stratégiques, qui touchent désormais la banlieue de Moscou et affectent l'approvisionnement en carburant, bousculent la logistique militaire du Kremlin et commencent à toucher directement la population russe.

Après des mois d'une ligne de front largement stable, ce changement de stratégie ukrainienne marque le début potentiel d'un véritable renversement de situation dans le conflit.

Écoutez le général, ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations unies et grand expert du conflit, Dominique Trinquand, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Grâce à l'utilisation de drones de sa propre fabrication, l'Ukraine démontre une capacité d'apprentissage et une autonomie impressionnantes après quatre ans et demi de guerre, comblant le manque de livraison de certaines armes occidentales.

Pendant ce temps, l'armée russe peine à progresser de façon significative sur le front, tandis que le pouvoir de Vladimir Poutine, maintenu par la terreur, fait face à des pressions internes logistiques et économiques grandissantes.