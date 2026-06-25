Depuis la fusillade qui a secoué le Québec entier lundi à Montréal, de nouveaux détails continuent d’émerger. Un article percutant publié dans le quotidien La Presse dévoile comment un carnage encore plus lourd a été évité de justesse grâce à l'héroïsme d'un jeune policier du SPVM, Xavier Gaumond.

Mercredi, on apportait ainsi un nouvel éclairage sur l’intervention policière qui a mené à la neutralisation du tireur.

Alors que le tireur embusqué visait délibérément les bureaux de la société mère du site Pornhub depuis sa chambre d'hôtel, le patrouilleur est intervenu seul et a neutralisé le suspect en quelques secondes.

Écoutez le journaliste Vincent Larouche aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Le suspect, armé d'une carabine munie d'une lunette de visée, venait de blesser mortellement le policier Mohamed Lamine Benredouane et de toucher gravement une autre policière.

Profitant d'une fenêtre de seulement quelques secondes pendant laquelle l'assaillant rechargeait son arme, l'agent Gaumond a bondi de sa cachette, stabilisé son bras après deux grandes respirations et atteint sa cible à une vingtaine de mètres.

On explique aussi la manœuvre audacieuse menée par le sergent Yanick Parisien, qui a également permis de traverser la ligne de tir pour évacuer d'urgence la policière blessée, lui sauvant ainsi la vie.