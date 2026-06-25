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Crise hospitalière

Canicule historique: la consommation d'alcool en public interdite en France

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Entendu dans

Le midi

le 25 juin 2026 14:59

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Canicule historique: la consommation d'alcool en public interdite en France
Des gens se rafraîchissent dans le bassin du Trocadéro, près de la tour Eiffel, lors d'une vague de chaleur à Paris, le mercredi 24 juin 2026. / AP Photo/Christophe Ena

Face à une canicule sans précédent qui a causé jusqu'à présent une hausse de 20 à 30 % des urgences, 25 arrêts cardiaques et 52 noyades en six jours, les autorités françaises ont pris une décision historique qui fait beaucoup réagir dans le pays de l'apéro.

La consommation d'alcool est désormais interdite dans l'espace public. 

De plus, la vente d'alcool prêt-à-boire est également ciblée.

Écoutez le journaliste français Thomas Schnell expliquer l'étendue des dommages de cette canicule historique en France et en Europe, jeudi, au micro de Valérie Beaudoin.

«Les gens cherchent la fraîcheur par tous les moyens, mais associer la chaleur écrasante à l'alcool fait exploser les malaises. Avec une hausse de 20 à 30 % des urgences et des dizaines de noyades en à peine six jours, les autorités n'avaient plus le choix. C'est un choc culturel immense pour le pays de l'apéro, mais c'est devenu une question de survie.»

Thomas Schnell

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