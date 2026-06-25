Crise hospitalière

Face à une canicule sans précédent qui a causé jusqu'à présent une hausse de 20 à 30 % des urgences, 25 arrêts cardiaques et 52 noyades en six jours, les autorités françaises ont pris une décision historique qui fait beaucoup réagir dans le pays de l'apéro.

La consommation d'alcool est désormais interdite dans l'espace public.

De plus, la vente d'alcool prêt-à-boire est également ciblée.

Écoutez le journaliste français Thomas Schnell expliquer l'étendue des dommages de cette canicule historique en France et en Europe, jeudi, au micro de Valérie Beaudoin.