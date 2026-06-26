Alors que le président Donald Trump affirme que la situation avec l'Iran entourant le détroit d'Ormuz serait «revenue à la normale», le prix de l'essence à la pompe, lui, ne semble pas avoir changé depuis l'accord de paix signé le 17 juin dernier.

Le prix du litre est actuellement supérieur de 24 cents à la moyenne enregistrée le 26 février dernier, soit quelques jours avant le début des frappes américaines en Iran.

Écoutez l'expert en énergie au CÉRIUM, Yvan Cliche aborder le sujet, vendredi, au micro de Valérie Beaudoin.