Recherches en cours

Frappé par un double séisme dévastateur, le Venezuela est plongé dans le chaos. La tragédie, d'une ampleur historique, dresse actuellement un bilan provisoire d'au moins 589 morts et plus de 50 000 personnes portées disparues.

Face à l'urgence, les autorités ont ordonné la réouverture stratégique des aéroports afin de pouvoir déployer une aide internationale massive. Une quinzaine de pays participent actuellement aux recherches.

Des chiens pisteurs et des ultrasons sont utilisés pour tenter de retrouver les personnes manquantes à l'appel.

Comment doit-on se préparer et réagir face à ces catastrophes naturelles?

Écoutez le président de Rezilio Technologie et expert en mesures d'urgences, Daniel Dancause, en discuter au micro de Valérie Beaudoin, vendredi.

L'expert aborde les mesures en mises en place au Canada et au Québec, notamment en ce qui a trait aux normes de constructions, pour prévenir ce genre de catastrophes naturelles, qui a déjà connu des épisodes sismiques par le passé.