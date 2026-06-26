Crise du logement à l'approche du 1er juillet

À quelques jours du 1er juillet, grand jour du déménagement, 2153 ménages sont accompagnés par un service d’aide à la recherche de logement au Québec, selon le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).
C’est également 3186 ménages qui ont posé une demande d’aide pour se reloger, d’après des données de la Société d’habitation du Québec. Pourtant, 25 000 logements sont vacants à Montréal, selon une récente enquête de Radio-Canada.
S'ajoute au portrait le prix moyen du loyer d'un appartement de deux chambres, évalué à une moyenne de 1910$ dans la métropole.
Écoutez Catherine Lussier, coordonnatrice du FRAPRU, se pencher sur la situation vendredi, au micro de l’animatrice Valérie Beaudoin.
«Les augmentations des dernières années et l'absence d'alternative frappent les ménages locataires à faibles et modestes revenus. Dans certaines régions comme Montréal, les taux d'inoccupation ont augmenté, mais il y a quand même un nombre significatif de personnes à la recherche d'un logement. La construction de logements sociaux a été sous-financée pendant des années et ça un impact très important pour les locataires qui pourraient avoir des logements qui correspondent davantage à leur capacité de payer. On est très en retard sur ce qu'on aurait déjà dû développer il y a déjà quelques années.»