Record de chaleur en France

La canicule historique se poursuit en Europe, alors que le 23 juin a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France.

L'Espagne, l'Italie, la Suisse, le Luxembourg et l'Angleterre sont également aux prises avec ces températures qui, vraisemblablement, ne sont pas prêtes à s'estomper.

Cette vague de chaleur impacte la vie culturelle et économique du continent, en plus de représenter un véritable danger de santé publique. En France, 40 personnes sont notamment mortes par noyade depuis le 18 juin.

Écoutez à ce sujet le journaliste basé à Paris, Thomas Schnell, au micro de Jean-Sébastien Hammal.