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Record de chaleur en France

Canicule en Europe: pourquoi l'architecture française empire la crise?

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Entendu dans

Le midi

le 23 juin 2026 13:50

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Canicule en Europe: pourquoi l'architecture française empire la crise?
Une enseigne de pharmacie affiche une température de 41 degrés Celsius à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, ce mardi 23 juin 2026. / AP Photo/Caroline Blumberg

La canicule historique se poursuit en Europe, alors que le 23 juin a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France. 

L'Espagne, l'Italie, la Suisse, le Luxembourg et l'Angleterre sont également aux prises avec ces températures qui, vraisemblablement, ne sont pas prêtes à s'estomper.

Cette vague de chaleur impacte la vie culturelle et économique du continent, en plus de représenter un véritable danger de santé publique. En France, 40 personnes sont notamment mortes par noyade depuis le 18 juin.

Écoutez à ce sujet le journaliste basé à Paris, Thomas Schnell, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

«On a une défiance vis-à-vis de la climatisation en France, on considère que ça pollue.»

Thomas Schnell

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