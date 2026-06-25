Un peu de positif dans l'actualité

Tout l'été, pour sa chronique au micro de Valérie Beaudoin, la journaliste Marie-Claude Lortie s'attardera aux enjeux de l'actualité, mais en tentant d'y trouver des angles positifs.
Sa mission personnelle: redonner un peu d'espoir aux auditeurs, sans cesse exposés aux nouvelles dramatiques et alarmantes, sans tomber dans la complaisance ni dans les nouvelles isolées, sans impact réel.
Écoutez, ce jeudi, la chroniqueuse s'attarder au nombre de surdoses, qui connaît une baisse au Canada.
«Des données, publiées par Santé Canada, indiquent que le taux de décès liés aux surdoses d'opioïdes a baissé de 23% entre 2024 et 2025, puis de 12% pour les hospitalisations. Ça n'a pas fait la une, mais ça montre que les gestes qu'on a posés fonctionnent, notamment la mise en disponibilité gratuitement des fameuses trousses de naloxone dans les pharmacies. Donc c'est encourageant parce que ça signifie qu'il y a des politiques publiques qui fonctionnent, puis qui apportent des résultats concrets.»