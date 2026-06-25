Un peu de positif dans l'actualité

Tout l'été, pour sa chronique au micro de Valérie Beaudoin, la journaliste Marie-Claude Lortie s'attardera aux enjeux de l'actualité, mais en tentant d'y trouver des angles positifs.

Sa mission personnelle: redonner un peu d'espoir aux auditeurs, sans cesse exposés aux nouvelles dramatiques et alarmantes, sans tomber dans la complaisance ni dans les nouvelles isolées, sans impact réel.

Écoutez, ce jeudi, la chroniqueuse s'attarder au nombre de surdoses, qui connaît une baisse au Canada.