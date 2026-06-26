Le CH possède le 28e choix

C'est aujourd'hui que le repêchage de la LNH aura lieu et les partisans des Canadiens sont sur le qui-vive à savoir si Kent Hughes effectuera une transaction majeure pour s'améliorer à l'attaque ou si l'équipe utilisera son choix de premier tour, le 28e au total.

Après avoir remporté la loterie du repêchage en mai dernier, les Maple Leafs de Toronto détiennent le tout premier choix au total. Le prodige originaire du Yukon, Gavin McKenna, est pressenti pour être le premier joueur sélectionné.

Écoutez le journaliste de La Presse, Guillaume Lefrançois, faire le point sur les récentes rumeurs, vendredi, au micro de Valérie Beaudoin.