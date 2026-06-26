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Projet de loi C-34 sur la sécurité numérique

Enjeux de santé: «Il faut empêcher nos jeunes d'accéder à la fausse information»

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Entendu dans

Le midi

le 26 juin 2026 14:32

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Enjeux de santé: «Il faut empêcher nos jeunes d'accéder à la fausse information»
L’Association médicale canadienne a lancé vendredi une campagne pour inviter la population à appuyer l’adoption de mesures plus robustes pour protéger les enfants des dangers liés aux réseaux sociaux. / Julien Eichinger / Adobe stock

L’Association médicale canadienne a lancé vendredi une campagne pour inviter la population à appuyer l’adoption de mesures plus robustes pour protéger les enfants des dangers liés aux réseaux sociaux.

Cette annonce fait suite à celle du gouvernement Carney, qui a récemment déposé le projet de loi C-34 pour interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans. 

Écoutez le Dr Jean-Joseph Condé, médecin de famille à Val-d’Or et porte-parole francophone de l’Association médicale canadienne, en discuter au micro de l’animatrice Valérie Beaudoin.

«Les réseaux sociaux ont tellement une mauvaise influence sur les jeunes que nous sommes contents de voir que le gouvernement fédéral prend les choses en main et qu'il décide de faire une loi pour protéger nos jeunes. Mais ce qu'il faudrait, c'est réussir à contrôler la qualité de l'information qui circule sur les médias sociaux et empêcher nos jeunes d'accéder à celle qui nuit à leur santé. Parce qu'ils trouvent de la fausse information qui leur cause des problèmes de santé et de l'anxiété.»

Dr Jean-Joseph Condé

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