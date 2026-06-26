Projet de loi C-34 sur la sécurité numérique

L’Association médicale canadienne a lancé vendredi une campagne pour inviter la population à appuyer l’adoption de mesures plus robustes pour protéger les enfants des dangers liés aux réseaux sociaux.

Cette annonce fait suite à celle du gouvernement Carney, qui a récemment déposé le projet de loi C-34 pour interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans.

Écoutez le Dr Jean-Joseph Condé, médecin de famille à Val-d’Or et porte-parole francophone de l’Association médicale canadienne, en discuter au micro de l’animatrice Valérie Beaudoin.