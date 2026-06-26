Espèce fascinante

Le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins lance une initiative technologique fascinante pour lever le voile sur les mystères qui entourent les bélugas du Saint-Laurent.

Ce projet d'envergure déploiera des drones, des hydrophones et des plateformes d’observation le long du fleuve Saint-Laurant, soit à Cacouna, à la Baie-Sainte-Marguerite ainsi qu'à bord du navire Antarès afin d'étudier de très près le comportement et la communication de cette espèce menacée.

À terme, les données collectées serviront à bâtir un véritable lexique du répertoire vocal des bélugas, souvent surnommés les « canaris des mers ».

Écoutez Robert Michaud, biologiste et directeur scientifique du Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, présenter ce projet, vendredi, au micro de Valérie Beaudoin.