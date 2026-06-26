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Guerre des stupéfiants

Le fugitif le plus recherché du Canada: arrestation d'All Boivin en Espagne

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Entendu dans

Le midi

le 26 juin 2026 12:25

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Le fugitif le plus recherché du Canada: arrestation d'All Boivin en Espagne
Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le fugitif le plus recherché du Canada, Al Boivin, aurait été arrêté à Marbella, en Espagne, après trois ans de cavale.

Accusé d'être l'un des cerveaux de la violente révolte des gangs de l'est du Québec contre le monopole des Hells Angels, il est lié à des actes de violence extrême, incluant des tortures et des meurtres.

Cette arrestation survient après celle de son allié Dave Turmel en Italie l'an dernier.

Les autorités espèrent ainsi faire tomber la tension sur la Côte-Nord et au Saguenay, des régions stratégiques et très lucratives pour le trafic de cocaïne. 

Écoutez Vincent Larouche, journaliste à La Presse, expliquer le tout, vendredi au Midi avec Valérie Beaudoin. 

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