À seulement 19 ans, le jeune entrepreneur Benjamin Duguay a un parcours inspirant, lui qui est en train de se faire un nom dans le monde du sport avec sa jeune entreprise, PSX Hockey.

Spécialisé dans la conception de bâtons de hockey haut de gamme abordables et de surfaces de glace synthétique, le jeune homme originaire de l'Abitibi peut compter sur les conseils de l'entrepreneur vedette Luc Poirier.

Benjamin Duguay a également donné une vocation philanthropique à son entreprise en versant une partie des profits de ses ventes à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine.

Écoutez Benjamin Duguay, fondateur de PSX Hockey, discuter de son parcours, vendredi, au Midi avec Valérie Beaudoin.