Mark Carney lance un concours

Le 24 promenade Sussex, la résidence historique des premiers ministres du Canada, aura droit à une cure de jeunesse, alors que le premier ministre actuel, Mark Carney, a annoncé un concours pancanadien, afin de trouver une firme d'architecte pour remplir ce mandat.

Le bâtiment, qui date de 1866, a été négligé au cours des dernières années.

Pour rappel, le dernier premier ministre a y avoir habité est Stephen Harper. Lors de son élection en 2015, Justin Trudeau avait refusé d'emménager au 24 Sussex avec sa famille.

Écoutez l'analyste politique Rodolphe Husny, aborder le sujet, vendredi, au micro de Valérie Beaudoin.