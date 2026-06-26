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Mark Carney lance un concours

Rénovation du 24 Sussex:«Ça été laissé à l'abandon»

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Entendu dans

Le midi

le 26 juin 2026 12:27

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Rodolphe Husny
Rodolphe Husny
Rénovation du 24 Sussex:«Ça été laissé à l'abandon»
La firme canadienne qui remportera le concours aura la lourde tâche de rénover le 24 Sussex. / CP - Adrian Wyld

Le 24 promenade Sussex, la résidence historique des premiers ministres du Canada, aura droit à une cure de jeunesse, alors que le premier ministre actuel, Mark Carney, a annoncé un concours pancanadien, afin de trouver une firme d'architecte pour remplir ce mandat.

Le bâtiment, qui date de 1866, a été négligé au cours des dernières années.

Pour rappel, le dernier premier ministre a y avoir habité est Stephen Harper. Lors de son élection en 2015, Justin Trudeau avait refusé d'emménager au 24 Sussex avec sa famille.

Écoutez l'analyste politique Rodolphe Husny, aborder le sujet, vendredi, au micro de Valérie Beaudoin.

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