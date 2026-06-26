3 000 km à pied pour d’Opération Enfant Soleil

Alexandre Zinser, un étudiant en éducation physique à l’Université de Sherbrooke, réalise la Mission Dolomites : une traversée de 3 000 km à pied à travers cinq pays d’Europe pour amasser 3 000 $ au profit d’Opération Enfant Soleil.
Écoutez l’étudiant discuter du défi qu’il réalise actuellement vendredi au micro de l’animatrice Valérie Beaudoin à l’émission Le midi.
«Je commence à 6 h, je prends une pause à 11 h, je reprends à 14 h pour laisser les grosses chaleurs passer. Après, je fais de 14 h jusqu'à environ 20 h 30, 21 h pour totaliser environ 45 à 55 kilomètres par jour. En tant que futur enseignant en éducation physique, j'ai la chance de pouvoir côtoyer plein de jeunes et je réalise que, malheureusement, ce n’est pas tout le monde qui peut faire de l'activité physique. Et Opération Enfant Soleil soutient principalement de jeunes Québécois atteints d'un cancer, tel qu'une leucémie. Donc, j'ai choisi cette cause pour le soutien des jeunes Québécois, des jeunes de chez nous.»