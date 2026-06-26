3 000 km à pied pour d’Opération Enfant Soleil

Alexandre Zinser, un étudiant en éducation physique à l’Université de Sherbrooke, réalise la Mission Dolomites : une traversée de 3 000 km à pied à travers cinq pays d’Europe pour amasser 3 000 $ au profit d’Opération Enfant Soleil.

Écoutez l’étudiant discuter du défi qu’il réalise actuellement vendredi au micro de l’animatrice Valérie Beaudoin à l’émission Le midi.