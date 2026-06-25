De nombreux revirements à prévoir

Un récent sondage de la firme Léger révèle une donnée stupéfiante en vue de l'élection du 5 octobre prochain: 51% des électeurs québécois se disent flexibles et pourraient encore changer d'avis.

Ce taux d'indécision particulièrement élevé témoigne de la grande fragilité des appuis actuels des partis, notamment pour la Coalition Avenir Québec (CAQ) menée par Christine Frechette, et ce, malgré sa récente remontée dans les intentions de vote.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Il explique que le départ de François Legault de la vie politique a plongé le Québec dans une période de recomposition et de flottement, ouvrant la porte à de nombreux revirements d'ici la campagne électorale.