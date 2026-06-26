Souveraineté du Québec

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a franchi une nouvelle étape dans sa démarche souverainiste en présentant son « livre bleu » sur l’indépendance du Québec.

Ce document de 524 pages aborde des questionnements importants entourant le projet de souveraineté, tel que les frontières, la politique monétaire et les passeports.

Le Livre bleu détaille également la mise sur pied d'une future armée québécoise, qui serait entièrement financée par le rapatriement des fonds actuellement envoyés au gouvernement fédéral à Ottawa. Le plan prévoit également une démarche d'adhésion du Québec à des alliances internationales clés telles que l’OTAN et le NORAD.

Écoutez le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en diplomatie et politiques de défense à l'UQAM, Justin Massie, analyser la crédibilité de ce projet, vendredi, au Midi avec Valérie Beaudoin.