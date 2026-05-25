Nouveau code du bâtiment

Le nouveau code de la construction au Québec s'attire les foudres de l'industrie, qui réclame une pause réglementaire face à des hausses de coûts jugées «indigestes».

Accessibilité universelle, isolation, bornes de recharge et règles sismiques : bien que valables individuellement, ces exigences de 187 pages menacent de faire grimper la facture globale de 30 %.

Le seul volet sismique pourrait alourdir les coûts de 5 %, touchant aussi les rénovations majeures d’hôpitaux et de condos.

Couplées aux hausses salariales, ces mesures risquent d'asphyxier le marché et de rendre l'accès à la propriété encore plus inaccessible pour les Québécois.

Eric Côté, PDG de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec, et le chroniqueur Luc Ferrandez s'inquiètent du cumul simultané de ces nouvelles normes.