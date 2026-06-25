Une formule qui fait réagir

Malgré les doléances de nombreux amateurs de hockey, la Ligue nationale tiendra pour une deuxième année consécutive un repêchage décentralisé.

Seuls 50 espoirs seront présents à Buffalo, tandis que les dirigeants des équipes resteront chacun dans leur marché respectif.

Pour le descripteur du hockey des Canadiens au réseau Cogeco, cette formule enlève beaucoup de valeur ajoutée à un tel événement, autant pour les dirigeants, les joueurs, les agents que pour les journalistes.

Écoutez à ce sujet Martin McGuire, jeudi, au micro de Valérie Beaudoin.