Une formule qui fait réagir

Malgré les doléances de nombreux amateurs de hockey, la Ligue nationale tiendra pour une deuxième année consécutive un repêchage décentralisé.
Seuls 50 espoirs seront présents à Buffalo, tandis que les dirigeants des équipes resteront chacun dans leur marché respectif.
Pour le descripteur du hockey des Canadiens au réseau Cogeco, cette formule enlève beaucoup de valeur ajoutée à un tel événement, autant pour les dirigeants, les joueurs, les agents que pour les journalistes.
Écoutez à ce sujet Martin McGuire, jeudi, au micro de Valérie Beaudoin.
«La Ligue nationale se tire dans le pied tellement avec cette histoire-là. Lorsqu’on était tous en présentiel, les agents, les DG, les entraîneurs se trouvaient au même lieu physique en même temps. Il y avait toujours des flammèches et des discussions.»
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