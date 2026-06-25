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Une formule qui fait réagir

Repêchage décentralisé de la LNH: «La ligue se tire dans le pied»

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Entendu dans

Le midi

le 25 juin 2026 14:16

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Martin McGuire
Martin McGuire
Repêchage décentralisé de la LNH: «La ligue se tire dans le pied»
Martin McGuire / Cogeco Média

Malgré les doléances de nombreux amateurs de hockey, la Ligue nationale tiendra pour une deuxième année consécutive un repêchage décentralisé. 

Seuls 50 espoirs seront présents à Buffalo, tandis que les dirigeants des équipes resteront chacun dans leur marché respectif.

Pour le descripteur du hockey des Canadiens au réseau Cogeco, cette formule enlève beaucoup de valeur ajoutée à un tel événement, autant pour les dirigeants, les joueurs, les agents que pour les journalistes.

Écoutez à ce sujet Martin McGuire, jeudi, au micro de Valérie Beaudoin.

«La Ligue nationale se tire dans le pied tellement avec cette histoire-là. Lorsqu’on était tous en présentiel, les agents, les DG, les entraîneurs se trouvaient au même lieu physique en même temps. Il y avait toujours des flammèches et des discussions.»

Martin McGuire

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