Étude de l'UdeS

Une nouvelle étude de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke révèle que les aînés québécois affichent l'une des charges fiscales nettes les plus faibles au Canada.

Toutefois, les Québécois ont des revenus de retraite parmi les plus bas au pays. Le revenu moyen d'un retraité de 65 à 74 ans au Québec se situe autour de 50 000 $, ce qui représente le troisième plus faible bilan des dix provinces canadiennes.

Avec de tels revenus, plusieurs retraités aimeraient retourner au travail, mais ils craignent l'impact des charges fiscales. Ces craintes sont-elles fondées ?

Écoutez les explications de Luc Godbout, titulaire de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l'Université de Sherbrooke.