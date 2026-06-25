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Étude de l'UdeS

Impôts et retraite: les aînés du Québec sont-ils privilégiés par le fisc?

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Entendu dans

Le midi

le 25 juin 2026 14:14

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Impôts et retraite: les aînés du Québec sont-ils privilégiés par le fisc?
Est-ce payant de retourner travailler à la retraite ? / fovivafoto/Adobe Stock

Une nouvelle étude de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke révèle que les aînés québécois affichent l'une des charges fiscales nettes les plus faibles au Canada.

Toutefois, les Québécois ont des revenus de retraite parmi les plus bas au pays. Le revenu moyen d'un retraité de 65 à 74 ans au Québec se situe autour de 50 000 $, ce qui représente le troisième plus faible bilan des dix provinces canadiennes.

Avec de tels revenus, plusieurs retraités aimeraient retourner au travail, mais ils craignent l'impact des charges fiscales. Ces craintes sont-elles fondées ?

Écoutez les explications de Luc Godbout, titulaire de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l'Université de Sherbrooke.

«Si les gens vont sur le Web et cherchent "simulateur de revenu de travail une fois à la retraite", ils vont tomber sur le site du ministère des Finances. En entrant à peu près six informations, ils vont voir quel montant ils vont conserver du revenu de salaire qu'ils vont chercher.»

Luc Godbout

Autre sujet abordé

  • Déclin démographique: restera-t-il de l'argent dans les caisses de retraite pour les nouveaux travailleurs? 

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