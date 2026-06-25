À la veille du repêchage

Le repêchage annuel de la Ligue nationale de hockey commence vendredi. Les Canadiens de Montréal détiennent le 28e rang du premier tour.
Vont-ils parler à leur tour ou pas? Une chose est sûre, ils ont déjà fait une acquisition mineure.
Écoutez Martin McGuire à ce sujet avec l'animateur Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un marché des transactions intenses, selon Jeff Gorton;
- Les Canadiens font l'acquisition de Hunter McKown, des Blue Jackets, en retour de Luke Tuch;
- On discute des clauses restrictives;
- Gorton estime qu'il ne faut pas être trop réactifs aux échanges des autres équipes;
- Les rumeurs de transaction impliquant les Rangers de New York;
- La situation de Michael Hage;
- Des offres qualificatives à prévoir pour plusieurs joueurs;
- L’intérêt d’équipes comme Utah, Ottawa et Edmonton pour le gardien Samuel Montembeault.