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À la veille du repêchage

Les Canadiens font l'acquisition de Hunter McKown, des Blue Jackets

par 98.5 Sports

0:00
16:28

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 25 juin 2026 18:54

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Éric Hoziel
Éric Hoziel
Les Canadiens font l'acquisition de Hunter McKown, des Blue Jackets
Les Canadiens ont fait l'acquisition de Hunter McKown, des Blue Jackets. / Cogeco Média

Le repêchage annuel de la Ligue nationale de hockey commence vendredi. Les Canadiens de Montréal détiennent le 28e rang du premier tour.

Vont-ils parler à leur tour ou pas? Une chose est sûre, ils ont déjà fait une acquisition mineure.

Écoutez Martin McGuire à ce sujet avec l'animateur Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un marché des transactions intenses, selon Jeff Gorton;
  • Les Canadiens font l'acquisition de Hunter McKown, des Blue Jackets, en retour de Luke Tuch;
  • On discute des clauses restrictives;
  • Gorton estime qu'il ne faut pas être trop réactifs aux échanges des autres équipes;
  • Les rumeurs de transaction impliquant les Rangers de New York;
  • La situation de Michael Hage;
  • Des offres qualificatives à prévoir pour plusieurs joueurs;
  • L’intérêt d’équipes comme Utah, Ottawa et Edmonton pour le gardien Samuel Montembeault.

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