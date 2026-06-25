À la veille du repêchage

Le repêchage annuel de la Ligue nationale de hockey commence vendredi. Les Canadiens de Montréal détiennent le 28e rang du premier tour.

Vont-ils parler à leur tour ou pas? Une chose est sûre, ils ont déjà fait une acquisition mineure.

Écoutez Martin McGuire à ce sujet avec l'animateur Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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