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Repêchage

L'art complexe de repêcher dans la LNH en 2026

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 juin 2026 19:19

Avec

Stéphane Leroux
Stéphane Leroux
Éric Hoziel
L'art complexe de repêcher dans la LNH en 2026
Stéphane Leroux / Cogeco Média

À l'approche du repêchage de la Ligue nationale de hockey, le portrait des futurs choix de première ronde demeure des plus nébuleux.

Alors que Gavin McKenna est pressenti pour être le premier nom appelé par les Maple Leafs de Toronto, les choix suivants semblent plus difficiles à prédire. Stéphane Leroux, expert du hockey junior à RDS et collaborateur pour Cogeco, s'est prêté à l'exercice en réalisant une liste des 32 meilleurs espoirs, selon lui.

Ce dernier se penche sur les défis de taille auxquels font face les dépisteurs, particulièrement en raison des profonds changements structurels qui ont bousculé le milieu depuis la pandémie.

L'analyste explique que la comparaison directe entre un patineur de la LHJMQ, un produit des collèges américains ou une jeune pousse évoluant en Suède relève parfois du coup de dés. 

Écoutez le journaliste et expert de hockey junior, Stéphane Leroux, aborder le sujet, mardi, au micro d'Éric Hoziel.

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