Compagnie spécialisée dans l'évènementiel

La compagnie spécialisée dans le secteur de l'événementiel, JPM Marketing Solutions Inc., parvient depuis 30 ans à exercer ses activités sans subvention gouvernementale.
Écoutez Jean-Paul Mouradian, président de JPM Marketing Solutions Inc., discuter de la stratégie de l'entreprise, jeudi, au micro de l'animatrice Valérie Beaudoin.
«Dans le fond, on transforme les dépenses marketing en investissements marketing. On trouve des moyens de maximiser la visite de nos clients à travers des stratégies pour les rendre en points de vente. On attire des grosses marques avec cette stratégie-là. Les gens ne comprennent pas comment on fait, mais ça fait 25 ans que les festivités de la rue Crescent étaient 100 % privées. Pas de subventions, donc pas d'argent des contribuables.»