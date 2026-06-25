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Compagnie spécialisée dans l'évènementiel

JPM Marketing Solutions Inc: un financement sans subvention gouvernementale

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Entendu dans

Le midi

le 25 juin 2026 14:14

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
JPM Marketing Solutions Inc: un financement sans subvention gouvernementale
La compagnie spécialisée dans le secteur de l'événementiel, JPM Marketing Solutions Inc., parvient depuis 30 ans à exercer ses activités sans subvention gouvernementale. / maxbelchenko / Adobe Stock

La compagnie spécialisée dans le secteur de l'événementiel, JPM Marketing Solutions Inc., parvient depuis 30 ans à exercer ses activités sans subvention gouvernementale.

Écoutez Jean-Paul Mouradian, président de JPM Marketing Solutions Inc., discuter de la stratégie de l'entreprise, jeudi, au micro de l'animatrice Valérie Beaudoin.

«Dans le fond, on transforme les dépenses marketing en investissements marketing. On trouve des moyens de maximiser la visite de nos clients à travers des stratégies pour les rendre en points de vente. On attire des grosses marques avec cette stratégie-là. Les gens ne comprennent pas comment on fait, mais ça fait 25 ans que les festivités de la rue Crescent étaient 100 % privées. Pas de subventions, donc pas d'argent des contribuables.»

Jean-Paul Mouradian

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