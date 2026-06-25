Compagnie spécialisée dans l'évènementiel

La compagnie spécialisée dans le secteur de l'événementiel, JPM Marketing Solutions Inc., parvient depuis 30 ans à exercer ses activités sans subvention gouvernementale.

Écoutez Jean-Paul Mouradian, président de JPM Marketing Solutions Inc., discuter de la stratégie de l'entreprise, jeudi, au micro de l'animatrice Valérie Beaudoin.