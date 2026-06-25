Fiasco au Lincoln Memorial et dérives partisanes

Axel Monnier, journaliste à Washington, dresse un bilan très critique des préparatifs du 250e anniversaire des États-Unis sous la houlette de Donald Trump.

D'abord, les rénovations esthétiques de 14 millions de dollars du bassin du Lincoln Memorial tournent au fiasco, la peinture bleue s'écaillant déjà à cause des algues.

Ensuite, les festivités officielles ont été politisées au profit d'un «culte de la personnalité».

Le comité Freedom 250, mené par un proche de Trump, a transformé les célébrations historiques en de simples meetings de campagne, ignorant superbement l'histoire du pays et ses pères fondateurs.

Écoutez Axel Monnier, journaliste à Washington, expliquer les préparatifs du 250ᵉ anniversaire des États-Unis, jeudi à l'émission du Midi.