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Fiasco au Lincoln Memorial et dérives partisanes

Les festivités du 250e anniversaire américain marquées par le culte de Trump

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Entendu dans

Le midi

le 25 juin 2026 13:40

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Les festivités du 250e anniversaire américain marquées par le culte de Trump
Le midi / (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Axel Monnier, journaliste à Washington, dresse un bilan très critique des préparatifs du 250e anniversaire des États-Unis sous la houlette de Donald Trump.

D'abord, les rénovations esthétiques de 14 millions de dollars du bassin du Lincoln Memorial tournent au fiasco, la peinture bleue s'écaillant déjà à cause des algues.

Ensuite, les festivités officielles ont été politisées au profit d'un «culte de la personnalité».

Le comité Freedom 250, mené par un proche de Trump, a transformé les célébrations historiques en de simples meetings de campagne, ignorant superbement l'histoire du pays et ses pères fondateurs.

Écoutez Axel Monnier, journaliste à Washington, expliquer les préparatifs du 250ᵉ anniversaire des États-Unis, jeudi à l'émission du Midi. 

«C'est qu'on est dans un projet très politique, alors que ça aurait dû être la fête du pays.»

Axel Monnier, journaliste à Washington

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