Retraite et IA, marchés de prédiction

Le planificateur financier Alexandre Leblond soulève les risques liés à deux nouvelles tendances financières.

D'abord, bien qu'un préretraité sur quatre utilise l'intelligence artificielle pour bâtir son plan financier par peur du jugement humain, l'IA manque cruellement de la personnalisation et de l'empathie nécessaires à une planification efficace.

Ensuite, l'arrivée de Wealthsimple dans les marchés de prédiction introduit une forme de paris en ligne sur la météo ou l'économie...

Il met en garde contre ce mélange toxique entre investissement et jeu de hasard, qui affecte majoritairement les jeunes hommes.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, vendredi à Lagacé le matin.