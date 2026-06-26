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Riche en actifs, pauvre en liquidités...

L'hypothèque inversée: une solution miracle pour financer sa retraite?

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 26 juin 2026 07:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
L'hypothèque inversée: une solution miracle pour financer sa retraite?
Alexandre Leblond / Cogeco Média

Alexandre Leblond aborde le dilemme des retraités qui possèdent une grande équité sur leur propriété, mais trop peu de placements.

Il présente le concept de l’hypothèque inversée, un marché en pleine explosion au Canada.

Ce produit permet d'emprunter jusqu'à 55% de la valeur de sa maison sans remboursement immédiat.

Toutefois, il prévient que les taux d’intérêt élevés (6,44%) en font un choix mathématiquement désavantageux à long terme.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, vendredi à Cantin le matin

Autres sujets abordés

  • Conseille aux plus jeunes: diversifier les actifs pour conserver la liberté financière;
  • Un refus de prêt bancaire peut survenir, malgré une excellente cote de crédit.

«Dites-vous que la cote de crédit ne considère qu'une chose: c'est le passé.»

Alexandre Leblond

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