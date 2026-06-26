Riche en actifs, pauvre en liquidités...

Alexandre Leblond aborde le dilemme des retraités qui possèdent une grande équité sur leur propriété, mais trop peu de placements.

Il présente le concept de l’hypothèque inversée, un marché en pleine explosion au Canada.

Ce produit permet d'emprunter jusqu'à 55% de la valeur de sa maison sans remboursement immédiat.

Toutefois, il prévient que les taux d’intérêt élevés (6,44%) en font un choix mathématiquement désavantageux à long terme.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, vendredi à Cantin le matin.

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