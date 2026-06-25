Selon la quatrième édition du rapport annuel de Novatize sur les tendances du commerce électronique, l'intelligence artificielle s'est largement taillé une place dans le quotidien des acheteurs, alors que 52% des Canadiens l'utilisent désormais pour magasiner en ligne.

La chroniqueuse Ravy Por explique que les consommateurs passent des moteurs de recherche traditionnels à l'IA pour comparer des marques, résumer des avis clients ou obtenir des recommandations personnalisées.

Elle souligne également que l'expérience s'est grandement améliorée pour le commerce local, même si de nombreux acheteurs utilisent encore l'IA sans s'en rendre compte.

Écoutez la chronique intelligence artificielle de Ravy Por, jeudi à Cantin le matin.