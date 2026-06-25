La troisième saison de la comédie dramatique Bellefleur débarque bientôt sur Crave, promettant de pousser encore plus loin la complexité des relations humaines.

En entrevue, le comédien Guillaume Laurin, qui campe le rôle principal de Nicolas Bellefleur, souligne que cette nouvelle mouture explore les limites et les possibilités d’un groupe d'amis où l’on ose enfin tout se dire.

Les auteurs, Sarah-Maude Beauchesne et Nicola Morel, ont choisi de mettre de l'avant une grande fragilité et une authenticité rafraîchissante chez les personnages masculins, loin des clichés de la masculinité toxique.

Écoutez le comédien Guillaume Laurin aborder le tout, jeudi matin, avec la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix, à l'émission de Philippe Cantin.