Pénurie de main-d'oeuvre

La Commission de la construction du Québec (CCQ) affirme avoir fracassé un record historique avec 216 millions d'heures travaillées au cours de la dernière année.

Et tout indique qu'avec les besoins grandissants en infrastructures, les travailleurs québécois battront de nouveau ce record.

Écoutez à ce sujet la vice-présidente aux communications, à la stratégie et à l'innovation à la CCQ, Mélanie Malenfant, mardi, à l'émission Le Midi.

Autre sujet abordé