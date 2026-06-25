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Mélange des genres et performances énergiques

Fête nationale: émotions et surprises au parc Maisonneuve de Montréal

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 25 juin 2026 08:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Fête nationale: émotions et surprises au parc Maisonneuve de Montréal
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

La Fête nationale au parc Maisonneuve de Montréal a donné droit à des moments magiques et forts en émotions. Le grand Gilles Vigneault, âgé de 97 ans, a littéralement soulevé la foule en lui criant «Je t'aime!» à deux reprises, avant que le public ne lui entonne Gens du pays.

Animé par Guylaine Tremblay, le spectacle a également été marqué par le retour sur scène d'Harmonium après plus de 40 ans, venus interpréter Dixie et Le corridor en compagnie de membres de leur famille.

Écoutez la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Parmi les autres grands moments de la soirée, la performance énergique et le mélange des genres entre le rappeur Souldia et Diane Dufresne sur la chanson Oxygène a grandement fait réagir.

De son côté, Pier-Luc Funk a livré un vibrant hommage patriotique à Guy Lafleur, qui aurait eu 75 ans cette année, plaçant la barre très haute après le discours d'Antoine Bertrand en 2025.

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