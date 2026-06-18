Les PME du Québec

Avec l'arrivée de l'été, les Québécois profiteront des températures chaudes pour se baigner...

En effet, les Québécois ont une véritable passion pour la baignade, alors que la province possède le plus grand nombre de piscines résidentielles par habitant en Amérique du Nord.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez profitent donc du segment PME, en association avec la Banque Nationale du Canada, pour présenter Piscine Fibro.

Écoutez Jessy Viau, président de Piscine Fibro, discuter de son entreprise familiale qui date de 1959 au micro de l'émission La commission.