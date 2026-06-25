Séisme dévastateur en Amérique du Sud

Un tremblement de terre dévastateur d'une magnitude successive de 7,2 et 7,5 a secoué le Venezuela, laissant des scènes de désolation absolue à Caracas et dans les environs.

Alors que le bilan officiel provisoire fait état de 164 morts et de plus de 1000 blessés, les modélisations des autorités américaines redoutent une catastrophe humanitaire majeure comptant entre 1000 et 10 000 victimes.

Écoutez le témoignage de Soraya Benitez, présidente du Forum pour la démocratie Canada-Venezuela, jeudi matin au micro de Philippe Cantin.

Madame Benitez, dont la famille a été miraculeusement épargnée par une poignée de secondes, témoigne de l'effondrement des infrastructures et des hôpitaux locaux.