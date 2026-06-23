 Aller au contenu
Des travaux jusqu'en 2027

De la 15 à Grenville: Québec investit 70 M$ pour sécuriser l'autoroute 50

par 98.5

0:00
11:13

Entendu dans

Le midi

le 23 juin 2026 13:13

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
De la 15 à Grenville: Québec investit 70 M$ pour sécuriser l'autoroute 50
Un tronçon de l'autoroute 50. / rstpierr/Adobe Stock

Le ministère des Transports passe à l'action pour sécuriser l'autoroute 50, qui défraie la manchette depuis plusieurs années en raison de son nombre particulièrement élevé d'accidents mortels.

Au coût de 70 millions de dollars, le premier tronçon de ces travaux s'amorce dès maintenant sur une dizaine de kilomètres entre Brownsburg-Chatham et Grenville-sur-la-Rouge, incluant l'ajout de glissières de sécurité, du pavage, du marquage et de l'éclairage.

Dès l'an prochain, le chantier se transportera sur 17 kilomètres supplémentaires pour se rendre de Lachute jusqu'à l'autoroute 15. Québec prévoit que d'ici la fin de 2027, 72 % de l’autoroute 50 sera sécurisée ou élargie, répondant ainsi aux attentes des élus et des citoyens.

Écoutez à ce sujet le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoît Charette, mardi, à l'émission Le Midi.

Vous aimerez aussi

Les allergies saisonnières aggravées par les changements climatiques
Le midi
Les allergies saisonnières aggravées par les changements climatiques
0:00
9:58
Bals de finissants: une pression financière de plus en plus lourde
Le midi
Bals de finissants: une pression financière de plus en plus lourde
0:00
3:56
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Le voyage est-il réellement synonyme de bien-être?
Rattrapage
Touristes québécois
Le voyage est-il réellement synonyme de bien-être?
Stade IGA vétuste: Montréal pourrait perdre l'Omnium Banque Nationale
Rattrapage
Tennis Canada veut un nouveau stade
Stade IGA vétuste: Montréal pourrait perdre l'Omnium Banque Nationale
A-t-on encore les moyens de maintenir les vacances de la construction?
Rattrapage
Pénurie de main-d'oeuvre
A-t-on encore les moyens de maintenir les vacances de la construction?
Les allergies saisonnières aggravées par les changements climatiques
Rattrapage
1 Québécois sur 5 au prise avec des symptômes
Les allergies saisonnières aggravées par les changements climatiques
Canicule en Europe: pourquoi l'architecture française empire la crise?
Rattrapage
Record de chaleur en France
Canicule en Europe: pourquoi l'architecture française empire la crise?
Livre bleu du Parti québécois: «Ça donne des munitions à la CAQ et au PLQ»
Rattrapage
Indépendance du Québec
Livre bleu du Parti québécois: «Ça donne des munitions à la CAQ et au PLQ»
Bals de finissants: une pression financière de plus en plus lourde
Rattrapage
Des bals pour les finissants en CPE
Bals de finissants: une pression financière de plus en plus lourde
Achat de 12 sous-marins: des retombées de plus de 80 G$ pour le Canada
Rattrapage
Selon un expert en sécurité militaire
Achat de 12 sous-marins: des retombées de plus de 80 G$ pour le Canada
«On espérait que Benoît reste le dernier policier mort en service depuis 24 ans»
Rattrapage
Deuil collectif d’un policier
«On espérait que Benoît reste le dernier policier mort en service depuis 24 ans»
Opération policière majeure à Côte-des-Neiges, de nombreuses rues barricadées
Rattrapage
Fusillade à Montréal
Opération policière majeure à Côte-des-Neiges, de nombreuses rues barricadées
Tireur à Côte-des-Neiges: des projectiles touchent des automobilistes
Rattrapage
Fusillade à Montréal
Tireur à Côte-des-Neiges: des projectiles touchent des automobilistes
Opération policière à Côte-des-Neiges: la thèse de l'attentat prémédité
Rattrapage
Tragédie à Montréal
Opération policière à Côte-des-Neiges: la thèse de l'attentat prémédité
Côte-des-Neiges: fermeture de l'autoroute Décarie et implication du BEI
Rattrapage
Fusillade à Montréal: au moins trois morts
Côte-des-Neiges: fermeture de l'autoroute Décarie et implication du BEI
Tireur actif à Côte-des-Neiges: le secteur complètement bouclé
Rattrapage
Un policier perd la vie en service
Tireur actif à Côte-des-Neiges: le secteur complètement bouclé