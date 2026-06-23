Des travaux jusqu'en 2027

Le ministère des Transports passe à l'action pour sécuriser l'autoroute 50, qui défraie la manchette depuis plusieurs années en raison de son nombre particulièrement élevé d'accidents mortels.

Au coût de 70 millions de dollars, le premier tronçon de ces travaux s'amorce dès maintenant sur une dizaine de kilomètres entre Brownsburg-Chatham et Grenville-sur-la-Rouge, incluant l'ajout de glissières de sécurité, du pavage, du marquage et de l'éclairage.

Dès l'an prochain, le chantier se transportera sur 17 kilomètres supplémentaires pour se rendre de Lachute jusqu'à l'autoroute 15. Québec prévoit que d'ici la fin de 2027, 72 % de l’autoroute 50 sera sécurisée ou élargie, répondant ainsi aux attentes des élus et des citoyens.

Écoutez à ce sujet le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoît Charette, mardi, à l'émission Le Midi.