Le Canada s'incline 2 à 1 devant la Suisse

Le Canada a subi un revers de 2 à 1 contre la Suisse lors de son dernier match de groupe, ratant ainsi l'opportunité de décrocher la première place.

Malgré cette défaite, l'équipe canadienne accède de façon historique à la phase éliminatoire de la Coupe du monde.

Le journaliste sportif Jeremy Filosa revient sur la performance de l'équipe, soulignant l'agressivité physique des Suisses et le bluff manqué du sélectionneur Jesse Marsch entourant la condition d'Alfonso Davies.

Grâce à une victoire surprise de l'Afrique du Sud contre la Corée du Sud, le Canada évitera les Sud-Coréens et affrontera plutôt les Sud-Africains à Los Angeles.

Écoutez le journaliste sportif de Cogeco Média, Jeremy Filosa, jeudi, au micro de Philippe Cantin et de Daphnée Malboeuf.