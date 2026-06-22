Seulement âgé de 22 ans

Zachary Bernier-Michaud, âgé 22 ans, a terminé au cinquième rang au demi Ironman de Tremblant, avec un temps de 3h47 min 26 s, réalisant sa meilleure performance à ce jour.

Écoutez Zachary Bernier-Michaud parler de sa performance et de son parcours avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Originaire du Québec, ayant vécu en Thaïlande, Panama et Allemagne, le Québécois vient de terminer un baccalauréat en sciences de l'exercice à Kelowna.

Il vise une carrière professionnelle en triathlon, avec des compétitions à venir en Suède (15 août) et aux championnats du monde à Nice en septembre.