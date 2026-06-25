Un personnage des plus fascinant

La légende raconte qu'il est né en 1570, mais personne n'en a la preuve. Aucun portrait véritable de lui n'existe et, malgré de nombreuses fouilles dans le Vieux-Québec, nous n'avons jamais retrouvé son corps. Le fondateur de Québec, Samuel de Champlain, est l'un des personnages les plus fascinants, mais aussi des plus mystérieux de notre histoire.

Alors que la présence de l'une de ses statues dans un village de l'Ontario sème la controverse, notre historien maison, Biz, nous raconte ce que l'on sait de l'histoire fascinante du fondateur de la ville de Québec.

Écoutez, chaque jeudi matin de l'été, la chronique historique de Biz au micro de Philippe Cantin.