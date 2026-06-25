Bilan de la fin des classes

À l'occasion de la fin des classes au Québec, Philippe Cantin s'entretient avec Catherine Poulin, enseignante de 6e année et animatrice du balado Profs, ma fierté.

Entre la joie des vacances et la tristesse de voir partir ses élèves vers le secondaire, elle partage ses sentiments mitigés.

Elle dresse un bilan teinté de lucidité sur le système scolaire actuel, évoquant les coupures de postes et les classes surchargées qui nuisent à un enseignement optimal.

Malgré ces défis de taille, qui poussent certains collègues vers la sortie, elle réitère sa passion indéfectible pour son métier, qu'elle attribue grandement à la solidarité de son «équipe-école».

Écoutez le bilan de l'année scolaire, avec l'enseignante Catherine Poulin au micro de Philippe Cantin.