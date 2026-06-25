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Il réagit au plan du PQ

Livre bleu sur l'indépendance: «De la science-fiction» -Charles Milliard

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Entendu dans

Cantin le matin

le 25 juin 2026 08:13

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Livre bleu sur l'indépendance: «De la science-fiction» -Charles Milliard
Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Invité à réagir au volumineux Livre bleu sur l'indépendance publié par le Parti québécois, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, n'a pas mâché ses mots.

Tout en saluant un exercice légitime qui apporte de la clarté sur le projet péquiste, il estime que plusieurs chapitres relèvent de la «science-fiction» plutôt que de la réalité politique ou économique.

Selon lui, le document surestime grandement les bénéfices de la souveraineté tout en sous-estimant les risques majeurs liés à la monnaie, aux frontières ou aux alliances internationales.

Il appelle à recentrer le débat politique sur les priorités quotidiennes des Québécois, comme la santé, l'éducation et le coût de la vie.

Écoutez Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, au micro de Philippe Cantin jeudi.  

«L'exercice qui a été fait, bien honnêtement, pas tous les chapitres, mais plusieurs chapitres relèvent davantage de la science-fiction que de l'essai politique ou économique [...] On surestime grandement les bénéfices de la souveraineté, puis on sous-estime énormément les risques.»

Charles Milliard

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