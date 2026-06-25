Il réagit au plan du PQ

Invité à réagir au volumineux Livre bleu sur l'indépendance publié par le Parti québécois, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, n'a pas mâché ses mots.

Tout en saluant un exercice légitime qui apporte de la clarté sur le projet péquiste, il estime que plusieurs chapitres relèvent de la «science-fiction» plutôt que de la réalité politique ou économique.

Selon lui, le document surestime grandement les bénéfices de la souveraineté tout en sous-estimant les risques majeurs liés à la monnaie, aux frontières ou aux alliances internationales.

Il appelle à recentrer le débat politique sur les priorités quotidiennes des Québécois, comme la santé, l'éducation et le coût de la vie.

Écoutez Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, au micro de Philippe Cantin jeudi.