Impact historique pour le pays et la diaspora

Malgré la défaite de 4 à 2 contre le Maroc à Atlanta, la participation d'Haïti à la Coupe du monde de soccer a suscité une immense vague de fierté et de résilience, tant chez les partisans sur place que pour la diaspora haïtienne.

Pour le globe-trotteur et chroniqueur Meeker Guerrier, ce moment revêtait également une importance profondément personnelle, lui rappelant des souvenirs précieux de son père et l'impact historique de la participation du pays en 1974.

Écoutez Meeker Guerrier aborder le tout, jeudi matin, en compagnie de la chroniqueuse Daphnée Malboeuf, à l'émission de Philippe Cantin.

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