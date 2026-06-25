Les nouveaux fléaux de la route selon la SAAQ

À l'aube de la période des vacances, reconnue comme la plus meurtrière de l'année sur les routes du Québec, Simon-Pierre Poulin, porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), invite les conducteurs à la plus grande vigilance.

Il rappelle que la préparation et la gestion de la fatigue sont cruciales, cette dernière étant liée à près de 25% des décès routiers.

Il insiste également sur le respect des limites de vitesse, notamment dans les zones de chantiers, sonnant l'alarme sur les distractions causées par les nouveaux écrans géants dans les véhicules et par les passagers.

Écoutez Simon-Pierre Poulin, porte-parole de la SAAQ, expliquer le tout jeudi à Cantin le matin.