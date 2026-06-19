Dispute entre Marsch et Lopetegui

Le triomphe historique du Canada face au Qatar jeudi n'a pas seulement fait jaser pour ses six buts ou la triste blessure d'Ismaël Koné.

À l'international, la presse souligne à grands traits l'animosité entre les entraîneurs du Canada et du Qatar après le match.

Jesse Marsch et son homologue qatari Julen Lopetegui ne se sont pas serré la main après la partie. Lopetegui n'aurait pas digéré que les Canadiens ne ralentissent pas la cadence alors qu'ils se sont retrouvés à 9 contre 11.

Écoutez les explications de l'expert soccer au réseau Cogeco Médias, Vincent Destouches, vendredi au micro de Mario Langlois.