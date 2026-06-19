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Dispute entre Marsch et Lopetegui

«Ils ne se sont même pas serré la main»: tensions après le duel Qatar-Canada

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 juin 2026 18:59

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Vincent Destouches
Vincent Destouches
«Ils ne se sont même pas serré la main»: tensions après le duel Qatar-Canada
Les joueurs du Canada et du Qatar en viennent aux mains lors d'une altercation après le match de soccer du groupe B de la Coupe du monde entre le Canada et le Qatar à Vancouver, en Colombie-Britannique, le jeudi 18 juin 2026. / AP Photo/Abbie Parr

Le triomphe historique du Canada face au Qatar jeudi n'a pas seulement fait jaser pour ses six buts ou la triste blessure d'Ismaël Koné.

À l'international, la presse souligne à grands traits l'animosité entre les entraîneurs du Canada et du Qatar après le match.

Jesse Marsch et son homologue qatari Julen Lopetegui ne se sont pas serré la main après la partie. Lopetegui n'aurait pas digéré que les Canadiens ne ralentissent pas la cadence alors qu'ils se sont retrouvés à 9 contre 11.

Écoutez les explications de l'expert soccer au réseau Cogeco Médias, Vincent Destouches, vendredi au micro de Mario Langlois.

«La réponse du technicien espagnol ne lui a toutefois pas plu du tout, au point où les deux hommes ne se sont même pas serré la main. Il y a eu bisbille entre Jesse Marsch et son homologue qatari.»

Vincent Destouches

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