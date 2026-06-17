Il signe avec les Red Wings

Théo Rochette, l'ancien joueur des Remparts de Québec et tout récemment du Lausanne HC, a signé un contrat à deux volets avec les Red Wings de Detroit.
Écoutez Théo Rochette en compagnie de Mario Langlois aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Rochette a été l’un des meilleurs marqueurs en Ligue suisse;
- Né en Suisse, il possède la double nationalité suisse-canadienne;
- Il a participé aux championnats du monde avec la Suisse, et il aspire à jouer aux Jeux olympiques;
- Rochette attribue sa progression à ses entraîneurs Patrick Roy et Geoff Ward, et s’inspire de Nico Hischier pour son style de jeu.