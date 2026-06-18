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L'entraîneur ferait son retour avec les Oilers

Mike Babcock: «C'est la dernière carte de Bowman pour garder McDavid à Edmonton»

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 juin 2026 19:01

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
Mike Babcock: «C'est la dernière carte de Bowman pour garder McDavid à Edmonton»
Martin McGuire / Cogeco Média

Après une enquête officielle de la Ligue nationale de hockey, les dirigeants du circuit Bettman ont donné leur feu vert au retour de l'entraîneur controversé Mike Babcock derrière le banc d'une équipe.

La décision fait beaucoup jaser un peu partout dans le monde du hockey. Le nom de Babcock est depuis plusieurs semaines associé aux Oilers d'Edmonton, qui souhaitent redevenir de sérieux prétendants à la coupe Stanley.

Si certains croient que les joueurs des Oilers ne seraient pas chauds à l'idée d'être dirigés par Babcock, Martin McGuire croit tout le contraire.

Écoutez les explications de Martin McGuire, jeudi, aux Amateurs de sports.

« C'est la dernière carte de Bowman pour garder McDavid à Edmonton. [...] S'il devient l'entraîneur-chef des Oilers d'Edmonton, il demandera pas le téléphone cellulaire de Connor McDavid pour checker dedans. Ça, il ne le fera plus. Mais il va rester Babcock. Sauf qu'à Edmonton, on veut de l'ordre dans la cabane. Alors lui, il va être capable de mettre ça puis il va être capable d'affronter la meute médiatique puis la pression d'Edmonton. »

Martin McGuire

Autres sujets abordés

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