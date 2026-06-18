L’ancien sprinteur olympique Bruny Surin s’associe à l'agent de joueurs Jérémy Pastel pour propulser la relève du soccer québécois.

Du 23 au 26 juin prochain, le Collège français de Longueuil accueillera la troisième édition du Camp Précision Play Soccer, un événement ouvert aux joueurs de 14 à 22 ans.

Pour l'occasion, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et actuel directeur technique Mathieu Bodmer sera à Montréal avec son équipe de recrutement pour dénicher les meilleures pépites et leur offrir un stage professionnel en Europe.

Écoutez à ce sujet l'ex-olympien Bruny Surin au micro de Mario Langlois, jeudi, aux Amateurs de sports.