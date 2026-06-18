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Il a frôlé la mort

Ravages de l’alcool: «L’exemple de Normand Brathwaite n’est pas à négliger»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 juin 2026 06:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Ravages de l’alcool: «L’exemple de Normand Brathwaite n’est pas à négliger»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

L’animateur Normand Brathwaite s’est confié dans les médias sur son état de santé, alors qu’il a frôlé la mort il y a quelques semaines.

Il a été victime d’un grave problème aux reins, notamment en raison de sa consommation d’alcool.

Pendant son transport à l’hôpital, il raconte avoir fait ses adieux à ses proches avant de «cliniquement décéder».

Après plus de 40 jours d’hospitalisation, dont dix dans le coma, il poursuit maintenant sa guérison.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé revenir sur le sujet, jeudi, à l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité.

Autres sujets abordés

  • Bilan du premier mois d'implantation du dossier santé numérique pour évaluer le retour à la normale sur le terrain;
  • Réflexion au sein de l'UPAC quant à son instrumentalisation politique pour débusquer des sources journalistiques;
  • Moyen-Orient : signature d'un accord préliminaire de 60 jours entre Donald Trump et Massoud Pezeshkian;
  • Record de signalements de nids-de-poule dans la métropole depuis 2010, notamment sur la rue Notre-Dame;
  • L'Ukraine lance sa plus importante offensive de drones contre les infrastructures énergétiques de la capitale russe;
  • Le Bureau de la sécurité des transports du Canada confirme que l'absence de certification et de normes a causé l'implosion du sous-marin Titan;
  • Le syndicat des débardeurs du Port de Montréal conteste les indemnités de la veuve de Michel Jutras, un débardeur poussé au suicide après un harcèlement soutenu.

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