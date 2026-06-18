L’animateur Normand Brathwaite s’est confié dans les médias sur son état de santé, alors qu’il a frôlé la mort il y a quelques semaines.
Il a été victime d’un grave problème aux reins, notamment en raison de sa consommation d’alcool.
Pendant son transport à l’hôpital, il raconte avoir fait ses adieux à ses proches avant de «cliniquement décéder».
Après plus de 40 jours d’hospitalisation, dont dix dans le coma, il poursuit maintenant sa guérison.
Écoutez l'animateur Patrick Lagacé revenir sur le sujet, jeudi, à l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité.
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