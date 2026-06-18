Mario Alford est de retour

Malgré un début de saison parfait de deux victoires, les Alouettes de Montréal profitent de leur premier voyage à Edmonton pour apporter des ajustements majeurs à leur alignement.

Aux prises avec plusieurs blessures, le directeur général Danny Maciocia a notamment ramené «Super Mario», le vétéran retourneur Mario Alford, pour stabiliser les unités spéciales.

Les Alouettes (2-0) disputeront leur prochain match face aux Elks d'Edmonton (1-0), samedi, en Alberta.

Écoutez l'analyste de football à RDS et au réseau Cogeco Média, Bruno Heppell, jeudi, aux Amateurs de sports.