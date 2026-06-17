Souvenir marquant de l'Omnium canadien

En se présentant à l'Omnium Canadien de golf RBC, le Québécois Joey Savoie avait l'ambition de disputer les rondes de la fin de semaine. Et il l'a fait.
Écoutez Joey Savoie discuter de son expérience avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Savoie devient le premier Québécois à compléter quatre rondes à l’Omnium canadien;
- Il partage des souvenirs marquants, dont sa qualification pour les rondes de la fin de semaine avec une roulé réussi au dernier trou, le vendredi;
- Il évoque l’importance de la préparation mentale (80% mental), son calendrier sur le circuit PGA of America, et l’amélioration de ses courts fers et le roulé.
- Savoie souligne la fin de la «malédiction» des golfeurs québécois et son engagement à progresser.