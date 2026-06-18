Négocier, façon Donald Trump

Le président américain Donald Trump a de nouveau menacé d'annuler l'ACEUM, mercredi, à Versailles.
Cependant, pour la première fois, il a nuancé son propos en ajoutant qu’il pourrait aussi signer l’accord.
Pour le chroniqueur Dimitri Soudas, ces signaux contradictoires démontrent que la stratégie de négociation agressive et le bluff du président américain ont atteint leurs limites face à la résilience des négociateurs canadiens et mexicains.
Écoutez le spécialiste de la politique fédérale analyser la situation, jeudi, à Lagacé le matin.
«À un moment donné, il réalise que son bluff ne fonctionne pas. [...] Tout et rien est possible avec Donald Trump...»
Selon lui, bien qu'un report de la date d'entrée en vigueur du 1er juillet soit envisageable, il semble désormais exclu que les États-Unis se retirent complètement de l'entente.