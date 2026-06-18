Négocier, façon Donald Trump

Le président américain Donald Trump a de nouveau menacé d'annuler l'ACEUM, mercredi, à Versailles.

Cependant, pour la première fois, il a nuancé son propos en ajoutant qu’il pourrait aussi signer l’accord.

Pour le chroniqueur Dimitri Soudas, ces signaux contradictoires démontrent que la stratégie de négociation agressive et le bluff du président américain ont atteint leurs limites face à la résilience des négociateurs canadiens et mexicains.

Écoutez le spécialiste de la politique fédérale analyser la situation, jeudi, à Lagacé le matin.